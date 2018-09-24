Постпред Украины при ООН предложил перенести из Минска площадку переговоров по конфликту в Донбассе

Постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко выступил с предложением о переносе переговоров по Донбассу из Минска, обвинив белорусскую сторону в голосовании против любых украинских инициатив в международной организации.

«Наши соседи (Белоруссия - прим. ред.), наши бывшие партнеры по СНГ, я не могу понять, почему они голосуют против… Нам надо просто переносить эту площадку из Минска в какую-то другую столицу», - приводит сайт украинского телеканала «Прямой» слова Ельченко.

Постпред Украины при ООН отметил, что Белоруссия «просто хронически» голосует против любых идей и предложений украинской стороны, которые «даже не касаются конфликта с Россией». По мнению Владимира Ельченко, «это уже свидетельствует об определенной позиции страны».

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что в повестку дня ГА ООН включен пункт «Ситуация на временно оккупированных территориях Украины». Как сообщило представительство Украины в международной организации на своей странице в Facebook, за включение этого пункта проголосовали 68 стран. 13, среди которых Белоруссия, Казахстан и РФ, высказались против.