Названа главная угроза жизни миллионов людей

Исследователи назвали главную причину смерти людей во всем мире - ей стал алкоголь. По данным MedicalXpress, ежегодно из-за чрезмерного употребления спиртного умирает около трех миллионов человек, что больше показателя смертности от СПИДа, насилия или ДТП.

Как уточняет Всемирная организация здравоохранения, каждая 20-я смерть происходит из-за алкоголя. Под эту категорию подпадает вождение в состоянии алкогольного опьянения, а также многочисленные заболевания, вызванные употреблением спиртных напитков, например нарушения сердечно-сосудистой системы,цирроз печени и даже некоторые виды рака.

Более того, алкоголь повышает риск заболевания рядом инфекций, в частности туберкулезом, ВИЧ или пневмонией.

По данным портала, три четверти всех смертей, которые связаны с алкоголем, приходятся на мужчин, а самый высокий показатель - 13,5% - отмечается среди молодых людей в возрасте от 20 до 29 лет.

В ведомстве отмечают, что почти 237 миллионов мужчин, а также 46 миллионов женщин страдают чрезмерной зависимостью от алкоголя. Как уточняется в исследовании, в среднем 2,3 миллиарда человек употребляют по 33 грамма чистого спирта в день, что эквивалентно примерно двум бокалам вина или большой бутылке пива.

Ранее стало известно, что в России могут быть предприняты дополнительные меры по уменьшению потребления табачной и алкогольной продукции.