В Северной Осетии задержаны мошенники, получавшие пенсии умерших граждан

Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Северная Осетия - Алания задержали четырех человек, которые подозреваются мошенничестве, связанном с хищением денежных средств из Пенсионного фонда. Как рассказала официальный представитель Министерства внутренних дел РФ Ирина Волк, правоохранители полагают, что мужчина и три женщины незаконно формировали пенсионные дела ушедших из жизни граждан, возобновляя начисление пенсий, после чего по поддельным доверенностям злоумышленники получали денежные средства в банке.

Автором мошеннической схемы являлась экс-работница клиентской службы одного из управлений ПФР по республике. В числе подозреваемых в совершении преступлений также действующая сотрудница другого управления Пенсионного фонда.

«При обысках в домовладениях задержанных полицейские обнаружили свыше 100 пенсионных дел, бланки пенсионных удостоверений, копии паспортов и других личных документов граждан, справки об осуществлении трудовой деятельности, доверенности на получение выплат, а также свыше 150 клише и печатей различных организаций, расположенных в том числе в районах Крайнего Севера и Дальнего Востока», - сообщила официальный представитель МВД России.

Ирина Волк добавила, что в настоящее время было возбуждено шесть уголовных дел по признакам преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ. При этом она отметила, что ущерб от совершенных преступлений превышает три миллиона рублей.

Ранее сообщалось, что депутаты Государственной думы приняли в первом чтении проект закона о зачислении в ПФР конфискованных у коррупционеров средств.