В Иране сообщили о задержании подозреваемых в связи с терактом на военном параде

Личности большей части боевиков, которые были причастны к организации теракта на военном параде в иранском городе Ахваз, установлены. Об этом сообщил министр информации аятолла Махмуд Алави.

По его словам, в ближайшее время будут найдены все участники террористической сети, причастной к инциденту.

«Те, кто причастен к теракту, должны знать, что Иран не оставит это без ответа», - цитирует его РИА Новости.

Уточняется, что ответственность за случившееся взяли на себя члены террористической группировки ИГИЛ*.

Ранее стало известно, что правительство Ирана объявило понедельник, 24 сентября, днем траура в связи с терактом на военном параде в городе Ахваз. Жертвами инцидента стали 29 человек, еще 60 получили ранения. Власти Ирана призвали соседние страны к принятию соответствующих мер по борьбе с террористами.

Четверо вооруженных боевиков открыли огонь по участникам и зрителям парада, который проходил в городе Ахваз на юго-западе Ирана. Инцидент произошел 22 сентября. Террористы обстреливали людей в течение десяти минут, после чего собирались попасти к трибунам с высокопоставленными офицерами. Однако иранским правоохранителям удалось остановить злоумышленников.

Президент России Владимир Путин уже выразил соболезнования президенту Ирана Хасану Рухани, а также попросил передать слова сочувствия близким и родным погибших.

*ИГИЛ - террористическая организация, запрещенная в России