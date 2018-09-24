США увидели угрозу в рекордном урожае пшеницы в России

В США увидели новую угрозу России: теперь она якобы проявилась в рекордных показателях урожая и экспорта пшеницы. Таким образом, отмечает газета The Wall Street Journal, под ударом якобы оказались американские фермеры.

При этом в сообщении также говорится, что пока на мировых рынках происходит снижение цен на зерно, сельское хозяйство в России процветает.

В частности, как указывается в статье, за минувший сельскохозяйственный год Россия экспортировала более 40 миллионов тонн пшеницы, что стало мировым рекордом.

«Такой показатель является крупнейшим для любой страны за последнюю четверть века. Еще одной угрозой фермерскому хозяйству США является усиление конкуренции со стороны России», - уточняется в ней.

А вот что касается сельскохозяйственных предприятий США, то они, по данным издания, закрываются с рекордной скоростью.

В прошлом году Служба сельского хозяйства зарубежных стран Минсельхоза США спрогнозировала, что объем экспорта пшеницы из России может достичь «рекордно высокого уровня в 31,5 миллиона тонн».

Ранее эксперт объяснил, почему американские фермеры так боятся урожая зерновых в России.