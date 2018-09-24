Пять человек погибли в результате столкновения «Газели» с легковым автомобилем под Саратовом

В городе Балаково Саратовской области утром в понедельник, 24 сентября, столкнулись легковой автомобиль и грузовая «Газель». Жертвами ДТП, произошедшего на автодороге в районе завода «Северсталь», стали пять человек.

«Столкнулись Renault Logan и грузовая "Газель", в результате пятеро погибших в Renault Logan, детей среди них нет», - заявил руководитель региональной службы спасения Юрий Юрин.

Он отметил, что тела погибших в результате аварии «сильно зажаты» внутри легковой машины. По словам Юрина, в настоящий момент на месте ЧП работают сотрудники областной службы спасения.

Ранее сообщалось, что в Воронежской области на 525-м километре трассы «Дон» столкнулись два пассажирских автобуса. В результате аварии пострадали 40 человек.