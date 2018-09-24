Морского «монстра» с огромной пастью показали на видео
Исследователям удалось снять на видео необычного и редкого подводного жителя, который имеет несоразмерно большой рот.
Как уточняет портал Mentalfloss, странной рыбой оказался редкий угорь. Кадры были опубликованы на YouTube.
Сначала на видео показано, как существо замерло в воде с «надутым» ртом, а позже буквально уменьшилось на глазах.
По данным издания, существо называется Elderphorn, или Eurypharynx pelecanoides. При этом изначально кажется, что на видео - компьютерная графика.
«Трудно представить, сколько продуктов питания может проглотить их огромный рот», - подчеркивают исследователи.
Также существует предположение, что загадочная рыба является всего лишь угрем в подростковом возрасте.
В то время как на морском дне исследователи находят загадочных существ, в Приморье на грядках «всходят» живые караси.