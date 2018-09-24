Морского «монстра» с огромной пастью показали на видео

Исследователям удалось снять на видео необычного и редкого подводного жителя, который имеет несоразмерно большой рот.

Как уточняет портал Mentalfloss, странной рыбой оказался редкий угорь. Кадры были опубликованы на YouTube.

Сначала на видео показано, как существо замерло в воде с «надутым» ртом, а позже буквально уменьшилось на глазах.

По данным издания, существо называется Elderphorn, или Eurypharynx pelecanoides. При этом изначально кажется, что на видео - компьютерная графика.

«Трудно представить, сколько продуктов питания может проглотить их огромный рот», - подчеркивают исследователи.

Также существует предположение, что загадочная рыба является всего лишь угрем в подростковом возрасте.

В то время как на морском дне исследователи находят загадочных существ, в Приморье на грядках «всходят» живые караси.