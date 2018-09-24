Власти Москвы рассказали, что появится на территории бывшего ЗИЛа

В Москве в районе бывшего ЗИЛа вскоре появится новый парк «На набережной», площадь которого составит 18 гектаров. В сквере будут созданы секретные сады, поляны для пикников, променад и амфитеатр.

Согласно информации, обнародованной на сайте мэра и правительства российской столицы, в состав парка войдут набережная Марка Шагала и другие территории, расположенные вдоль русла Москвы-реки от улицы Тюфелева Роща до Даниловского моста.

Благоустройство указанной выше территории, как ожидается, будет начато в 2019 году. Отмечается, что в Москомархитектуре уже разработали и утвердили концепцию нового места для отдыха.