Крупный пожар произошел в жилом доме в Кузбассе

В городе Прокопьевске, который находится в Кузбассе, среди ночи заполыхал многоквартирный дом. Очаг возгорания был на крыше. Пламя быстро охватило площадь в тысячу квадратных метров и начало вплотную подбираться к квартирам.

Десятки жильцов были в панике. Спасались кто как мог. Выбраться из помещений, окутанных густым едким дымом, было непросто. 12 человек - в их числе пятеро детей - едва не погибли. Их вывели пожарные.

Тушение осложнялось очень высокой температурой. Чтобы справиться с огнем, пришлось задействовать спецтехнику, в том числе автолестницы.

В настоящий момент пожар ликвидирован. На месте работает оперативно-следственная группа, которая выясняет причину ЧП.