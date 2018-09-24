Мощный ураган обрушился на Европу

На Европу обрушился ураган «Фабьен», а первой удар стихии приняла Чехия - улицы Праги оказались частично затоплены, а излюбленный туристами городок Карловы Вары практически отрезан от цивилизации.

Кроме того, здесь было полностью остановлено железнодорожное сообщение, а дороги оказались блокированы. Штормовой ветер оставил без электричества 140 тысяч семей.

По словам синоптиков, в настоящее время ураган лишь набирает силу за счет холодного фронта и смещается в сторону Германии, где уже объявили экстренное предупреждение о штормовом ветре и сильных ливнях. В некоторых районах его порывы достигают 150 километров в час.

В настоящее время о жертвах и пострадавших не сообщается.