Обнаружена «неизлечимая» уязвимость Windows

В продукте Microsoft обнаружена опасность, которая называется «уязвимостью нулевого дня». Под этим термином подразумеваются неустраненные ошибки, а также другие вредоносные программы, от которых пока не разработаны защитные механизмы.

Уязвимость обнаружили эксперты в области кибербезопасности из Zero Day Initiative. За четыре месяца, уточняется в опубликованном в блоге сообщении, ошибка так и не была устранена.

Теперь у компании есть лишь 120 дней, чтобы устранить найденную уязвимость в структуре базы данных Microsoft JET Database Engine. Пока у злоумышленников есть возможность удаленно выполнить произвольный код, после чего установить на любой компьютер разнообразные вирусы. А вот вызвать такую уязвимость могут и сами пользователи. Для этого им достаточно лишь открыть специально созданный хакерами файл, в котором и будут находиться данные в формате JET.

Также известно, что речь идет о Windows 7. По мнению экспертов, есть вероятность обнаружения уязвимости и на других версиях операционной системы, включая серверные, которые могут быть подвержены атаке хакеров. Ожидается, что необходимый для исправления ошибки патч выйдет уже в октябре.

А вот ранее пользователи Windows обнаружили вирус, который невозможно удалить.