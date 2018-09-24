В Сети появились кадры испытания китайских гиперзвуковых глайдеров

В Сети появилось видео испытаний гиперзвуковых глайдеров в Китае. На кадрах, опубликованных в Twitter, видно, что транспортное средство напоминает собой воздушный шар.

При этом, как отмечает автор материала в издании The Drive, нельзя наверняка утверждать, что речь определенно идет об испытаниях гиперзвуковых глайдеров. Однако же если это так, то, по данным портала, разработка является невероятно логичной и эффективной.

В то же время автор публикации подчеркивает, что нельзя точно установить, когда было снято видео. По его словам, Китай активно разрабатывает и развивает транспортные средства подобного рода.