Пусть НАТО идет к нам - на Украине высмеяли слова Порошенко о «самой сильной армии»

Если у Украины «самая сильная армия на континенте», то для чего ей вступать в НАТО? Таким вопросом задался депутат Верховной Рады Вадим Рабинович, высмеивая заявление украинского лидера Петра Порошенко.

«Армия у нас стала самой сильной на континенте - я слышал это от президента и от многих главнокомандующих наших. У меня вопрос. Вот скажите, пожалуйста, если у нас самая сильная армия на континенте, зачем нам идти в НАТО? Пусть НАТО идет к нам. Мы же самые сильные», - сказал Рабинович в эфире телеканала «112 Украина».

Напомним, в четверг президент Украины Петр Порошенко во время своего выступления с ежегодным посланием заявил о восстановлении боеспособности армии.

В апреле этого года украинский лидер рассказал, что армия Украины является одной из «самых эффективных на континенте».