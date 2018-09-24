Петросян «пригрел на груди» змею и показал ее в Сети
Снимок привлек внимание пользователей, которые начали активное обсуждение фотографии.
Фото: Евгений Петросян, Instagram
Российский юморист Евгений Петросян продемонстрировал змею, которую он «пригрел на груди». Снимок он опубликовал в своем Instagram.
Так, на фотографии Петросян изображен с огромной змеей, которая обвила его шею.
«Пригрел на груди…», - подписал он снимок.
А вот пользователи Сети отреагировали на фотографию весьма своеобразно.
«Сбросьте это холодное пресмыкающее и вздохните легко,без сожаления», - подчеркнули они.
Ранее стало известно, что Петросян подал на развод со своей супругой Еленой Степаненко после 30 лет совместного брака. Причем о расставании сообщалось еще 3 августа.