Петросян «пригрел на груди» змею и показал ее в Сети

Российский юморист Евгений Петросян продемонстрировал змею, которую он «пригрел на груди». Снимок он опубликовал в своем Instagram.

Так, на фотографии Петросян изображен с огромной змеей, которая обвила его шею.

«Пригрел на груди…», - подписал он снимок.

А вот пользователи Сети отреагировали на фотографию весьма своеобразно.

«Сбросьте это холодное пресмыкающее и вздохните легко,без сожаления», - подчеркнули они.

Ранее стало известно, что Петросян подал на развод со своей супругой Еленой Степаненко после 30 лет совместного брака. Причем о расставании сообщалось еще 3 августа.