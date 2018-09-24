Результат выборов в Хабаровском крае не вызывает никаких сомнений - Памфилова

В Хабаровском крае в воскресенье, 23 сентября, прошел второй тур выборов главы региона. Сейчас все бюллетени обработаны и вся информация, касающаяся итогов голосования, внесена в Государственную автоматизированную систему (ГАС) «Выборы».

«Выборы точно состоялись, результат тоже не вызывает никаких сомнений», - заявила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова после обработки 100% протоколов УИК.

При этом она отметила, что необходимо «дождаться официального подведения итогов выборов», а это, по словам Памфиловой, имеет право «сделать только краевая комиссия».

Говоря о фактах нарушений на состоявшихся выборах руководителя Хабаровского края, глава Центризбиркома заявила, что их «оказалось мало».