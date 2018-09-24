Помпео назвал Россию «бесполезной»

Государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что Россия якобы «не приносит пользу» ни на Украине, ни на территории Сирии.

Как политик сообщил в интервью телеканалу NBC, такое утверждение является «весьма справедливым».

«И это очень печально, ведь есть сферы, в которых у нас есть общие интересы, и я тесно взаимодействовал с ними (с Россией - прим. ред.) над вопросами противостоянию терроризму», - отметил он.

Помпео сообщил также, что США решили «дать отпор России», в связи с чем ввела санкции против КНР из-за закупок российского оружия.

Однако же ранее Помпео во время беседы по телефону с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым сказал, что Вашингтон стремится к улучшению отношений с РФ.