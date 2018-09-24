Назван самый холодный день наступившей недели

Вторник, 25 сентября, станет наиболее холодным и дождливым днем предстоящей недели. Такое заявление сделал глава отдела краткосрочных прогнозов погоды и опасных явлений российского Гидрометцентра Александр Голубев.

В беседе с корреспондентом «Российской газеты» Голубев рассказал, что в понедельник, 24 сентября, после прошедших накануне дождей погода продолжит ухудшаться. Воздух в Москве днем прогреется лишь до 14-16 градусов, при этом осадки не прекратятся.

Во вторник температура составит лишь 9-10 градусов выше нуля - и это будет самый холодный день наступившей недели. В ночь с 25 на 26 сентября столбики термометра поднимутся до отметки один градус со знаком плюс.

В среду количество осадков начнет уменьшаться, однако они не прекратятся до конца недели.