СМИ нашли в WhatsApp «скрытую» функцию

Сейчас мессенджер WhatsApp можно использовать на смартфонах с операционными системами Android и iOS. Почти все пользователи просто устанавливают эту программу, после чего авторизируются в ней с помощью своего телефонного номера.

По умолчанию мессенджер сохраняет все медиафайлы в память телефона, что время от времени приводит к возникновению проблем. Например, иногда это приводит к сильному расходованию мобильного интернета. Также файлы сохраняются в память телефона и медиатеку даже в том случае, если приложение не запускается, что может стать причиной ряда неудобств.

Как пишет издание «Новости Зеленодольска», для отключения автоматической загрузки медиафайлов нужно воспользоваться скрытой функцией в мессенджере. Чтобы это сделать, нужно запустить приложение, после чего перейти в его настройки, нажав на кнопку в виде трех точек. Далее необходимо открыть раздел «Данные и хранилище», а после в графе «Автозагрузка медиа» выбрать необходимые пункты и, если убрать галочки со всех, то данные прекратят загружаться.

В материале отмечается, что это надо проделать с мобильным интернетом и с сетью WI-Fi отдельно.

После перечисленных выше действий, WhatsApp будет сохранять всю информацию лишь в том случае, если пользователь вручную одобрит их загрузку и сохранение в свой гаджет.

Ранее сообщалось, что WhatsApp не будет шифровать архив переписки, хранящийся на Google Drive. Пользователям приложения было рекомендовано защитить свой личный кабинет в Google паролем и предусмотреть двухфакторную авторизацию.