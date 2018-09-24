СМИ уличили Великобританию в фейковом «ударе» по Сирии

Власти Великобритании не отправляли свои подводные лодки, чтобы нанести обещанный удар по сирийским правительственным войскам якобы за использования «химического оружия». А причиной тому могло стать плачевное состояние подводного флота страны, которое было вызвано многолетними сокращениями оборонного бюджета Великобритании, уточняет The Daily Mail.

По данным издания, в начале текущего года британский премьер-министр Тереза Мэй отдала приказ о нанесении удара по Сирии. В то же время британские СМИ распространили сообщения о том, что подводные лодки Великобритании якобы уже находятся на пути к Средиземному морю, в то время, как уточняет портал, страна на самом деле не направляла туда ни одной единицы техники.

Издание предполагает, что в распоряжении вооруженных сил страны якобы не оказалось необходимых средств для того, чтобы отправить технику к сирийским берегам.

Также в материале сообщается о том, что численность британской армии претерпела заметное сокращение – например, в начале 1990-х в рядах ВС Великобритании состояли более 160 тысяч человек, а сегодня этот показатель вдвое меньше.

Уточняется также, что в планах Мэй якобы вовсе сократить численность британских вооруженных сил до 50 тысяч человек.

Ранее сообщалось о том, что Вашингтон готовит масштабную провокацию с химическим оружием против законных властей САР.