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Новый губернатор Хабаровского края может вступить в должность на следующей неделе

Егор Левин
05:54 24.09.2018
Процедура приобретения нового статуса может начаться только после снятия полномочий депутата Государственной думы РФ, поэтому займет время.
Новый губернатор Хабаровского края может вступить в должность на следующей неделе
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Вступление в должность нового губернатора Хабаровского края может пройти на следующей неделе. Кандидат от партии ЛДПР Сергей Фургал уже считается новым главой региона, однако, для этого ему сначала необходимо сложить полномочия депутата Госдумы.

Как сообщил председатель крайизбиркома Геннадий Накушнов, «эти два статуса несовместимы», поэтому на всю процедуру вступления в должность главы Хабаровского края может уйти более пяти дней.

После принятия нового статуса также начнется формирование нового регионального правительства. Как заявил Накушнов, резких кадровых перестановок не планируется. Его слова передает RG.

Напомним, ранее представитель ЛДПР Сергей Фургал официально победил на выборах губернатора Хабаровского края, набрав после обработки 100% протоколов 69,57% голосов. За его соперника, бывшего главу региона Вячеслава Шпорта, отдали свои голова 27,97% избирателей, таким образом не переизбрав его на новый срок.

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