США готовят крупную кампанию против Китая – СМИ

США планируют начать крупную антикитайскую кампанию, в которой примут участие Белый дом, министерство финансов, а также министерства торговли и обороны США. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на источники в Белом доме.

Судя по словам источника информации, США намерены увеличить круг «источников раздражения», включив в него, помимо России, еще и Китай.

КНР администрация США намерена обвинить в кибератаках, вмешательстве в выборы, краже объектов интеллектуальной собственности и вообще в «проникновении в Соединенные Штаты». По словам источника из Белого дома, у США имеются тонны доказательных документов, подтверждающих «вину» Китая.

Ранее США объявили о введении в отношении КНР дополнительных торговых пошлин в размере 200 миллиардов долларов.