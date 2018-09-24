В России создали устройство для защиты автомобилей от киберугроз

Российские программисты создали устройство, обеспечивающее автомобилям защиту от киберугроз. Базируется оно на новой операционной системе отечественного производства.

Работает устройство по принципу «запрещено все, что не разрешено». Разработкой занимались представители сразу нескольких российских компаний из IT-отрасли и промышленных технологий.

Новую операционную систему можно фактически сравнить с человеческой иммунной системой, которая способна самостоятельно понимать, когда и что нужно запрещать.

В настоящее время в подавляющем большинстве автомобилей присутствуют медиасистемы под управлением общедоступных и общеизвестных операционных платформ, и злоумышленники успешно пользуются этим для получения доступа к автомобилю. Новая отечественная разработка позволит оградить его от постороннего вмешательства и массовых киберугроз, возможных в будущем. Об этом сообщают «Известия».

Ранее исследователи выявили, что приложения для каршеринга содержат угрозы кибербезопасности, которые могут помочь злоумышленникам получить доступ к аккаунту пользователя, ездить за чужой счет или угнать автомобиль. Предварительно специалисты проверили безопасность 13 приложений, которые были разработаны различными производителями со всего мира.