«Росатом» закажет роботов для добычи редких металлов на дне Арктики

Корпорация «Росатом» выступит заказчиком создания роботизированной установки по добыче редких и трудноизвлекаемых металлов на дне Арктики. Об этом сообщил РИА Новости руководитель проектной группы Фонда перспективных исследований (ФПИ) Виктор Литвиненко.

По его словам, это будет достаточно сложный проект ухода с суши под воду, где находятся огромные запасы твердых и трудноизвлекаемых полезных ископаемых.

Так, в рамках проекта был создан комплекс сейсморазведки, не имеющий аналогов в мире транспортно-монтажный и сервисный комплекс – подводное судно-катамаран, две подлодки, соединенные узлами, на которые устанавливаются крепежные механизмы, позволяющие перевезти под водой и льдом буровую установку, манифольд, систему энергообеспечения.

Наконец, по словам руководителя проектной группы, заказчиком такой установки станет госкорпорация «Росатом» и входящая в нее компания «Атомредметзолото».