Голикова рассказала о продлении программы материнского капитала

Вице-премьер по социальным вопросам РФ Татьяна Голикова сообщила о продлении программы материнского капитала. По ее словам, высока вероятность продления до 2021 года.

Голикова заявила, что материнский капитал «вносил и вносит существенный вклад в благополучие наших семей».

«Думаю, что с высокой долей вероятности эта программа будет продлена», — выразила мнение вице-премьер.

При этом она подчеркнула, что в данный момент ситуация с рождаемостью «развивается не лучшим образом», что было ожидаемо. Но, несмотря на это, перспективы повышения рождаемости и достижения целей, поставленных президентом России Владимиром Путиным к 2024 году, оцениваются как положительные.

«Все наши усилия будут направлены на то, чтобы поддержать мотивацию семьи к рождению детей», — передают РИА Новости слова Голиковой.

Ранее вице-премьер рассказала, что минимальный размер оплаты труда со следующего года вырастет до суммы прожиточного минимума и составит 11280 рублей.