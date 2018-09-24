Украина обвинила Россию в создании «опасных инцидентов» в Азовском море

ВМС Украины на своей странице в Facebook обвинила Россию в создании «опасных инцидентов».

В частности, «инцидентом» считается военное сопровождение украинского корабля управления «Донбасс» и буксира «Корец» российскими кораблями «Приазовье», «Аметист» и «Дон». По заявлению украинской стороны, российский разведывательный корабль «Приазовье» «опасно сблизился» с украинскими кораблями, пройдя на расстоянии 440 метров от них.

Еще одно «опасное сближение» якобы допустил российский истребитель Су-27, приблизившись к украинскому Ан-26.

Ранее сообщалось, что украинские суда прошли под Керченским мостом. Российские военные корабли сопровождали их с соответствии со всеми международными нормами и соглашениями.