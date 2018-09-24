Мы узнаем о некоторых решениях США через Twitter – глава МИД Германии рассказал об измениях в отношениях Европы и Америки

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас рассказал об изменениях в отношениях между Европой и Соединенными Штатами, которые влекут за собой негативное влияние на двусторонние контакты.

Политик отметил, что ранее важные вопросы решались более обстоятельно, чем в нынешнее время, и решения проходили несколько этапов.

«Сейчас мы узнаем о некоторых решениях США через Twitter. У меня иногда складывается впечатление, что и в США люди узнают о решениях Белого дома через Twitter», — заявил Маас.

Он подчеркнул, что такое положение вещей «меняет сотрудничество». Об этом Маас заявил в интервью агентству DPA.

Также министр отметил, что Европе стоит проявлять большую уверенность в отношениях с Соединенными Штатами, но при этом и приспосабливаться к текущим реалиям.

«В трансатлантических отношениях происходят структурные изменения, которые не исчезнут даже после Трампа, поэтому Германии и особенно Европе необходимо к ним приспособиться стратегически», — заявил Маас.

Между тем, ранее американский лидер Дональд Трамп назвал неуместной ситуацию с выплатами Германией России миллиардов долларов за строительство газопровода «Северный поток - 2».