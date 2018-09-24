Сирийская провинция Хомс вновь становится центром промышленности в регионе

Сирийская провинция Хомс становится центром промышленности республики. Одна за другой возобновляют работу фабрики. Это позволяет обеспечить страну продуктами, а вынужденных переселенцев - работой. Например, мукомольный завод даже во время тяжелых боев не останавливался ни на минуту. Сотни человек работали под обстрелами на свой страх и риск, чтобы в республике был хлеб. Сейчас уже выпускают несколько сортов муки, в том числе и для знаменитых сирийских сладостей. К выходу на экспортные объемы производств почти полностью готовы и другие отрасли. Подсолнечное масло и ткани также были визитной карточкой республики и сейчас их производство вновь набирают обороты.

«Ткацкие производства поставляют нам свои ткани с заданием на окраску. Каждый день мы окрашиваем одну тонну ткани. До войны мы пользовались разными европейскими красками. Нам перестали их продавать. Теперь используем российскую и азиатскую химию», - сказал директор цеха окраски текстиля, Хасан Мухаммед Аль-Халеф.

В промышленной зоне Хомса сейчас работают более 20 тысяч человек и с возрождением предприятий, количество рабочих мест постоянно увеличивается. У людей появляется не просто надежда, а реальная возможность скорее вернуться к нормальной, мирной жизни.