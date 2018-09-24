Сипягин одержал победу на губернаторских выборах во Владимирской области

Кандидат от партии ЛДПР Владимир Сипягин одержал победу в упорной борьбе за место главы Владимирской области. После подсчета 100% протоколов, его результатом стали 57,03% голосов избирателей. Оппонент Сипягина, Светлана Орлова, набрала 37,46%. Об этом сообщают РИА Новости.

В начале второго тура выборов в воскресенье, 23 сентября, лидировала кандидат от партии «Единая Россия» Светлана Орлова, однако в процессе подсчета голосов кандидат от ЛДПР Владимир Сипягин вырвался вперед.