Стало известно содержание речи Трампа на Генассамблее ООН

Президент США Дональд Трамп в своем выступлении на 73-й Генассамблее ООН намерен рассказать о необходимости реформирования системы международной торговли и необходимом сотрудничестве. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на источники в Белом доме.

По данным портала, Трамп намерен обсудить сотрудничество между странами на основе «взаимного уважения и суверенитета», а также затронет аспекты международной торговли.

Ранее постпред США при ООН Никки Хейли заявила, что Трамп «будет также говорить о защите суверенитета США и о том, что другие страны ждут такой защиты». Хейли заявила, что США будут оказывать помощь тем странам, которые готовы к сотрудничеству и в которых разделяют американские ценности.