Опубликовано видео крушения грузового поезда с моста в Айове

В штате Айова поезд, сошедший с рельсов, упал в реку неподалеку от города Альтон.

Состав поезда в количестве 95 вагонов транспортировал песок и соевое масло. Крушение произошло из-за сбоя в работе моста. В результате этого вагоны начали врезаться друг в друга и обрушились в реку.

Как сообщает Wowt News, утечек перевозимых средств не произошло, сообщений о травмах не поступало, на месте работают экстренные службы.