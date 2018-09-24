Опубликовано первое фото «заряженной» Lada Vesta для военных

Военная автоинспекция РФ станет обладательницей особых версий российского автомобиля Lada Vesta Sport. Фотографии машины в соответствующей окраске опубликованы в социальных сетях.

На фото показан автомобиль во время перевозки на грузовике. На борту «Весты» виднеется наклейка с надписью «Военная автоинспекция».

Ранее СМИ сообщали о том, что Lada Vesta станет одной из «армейских» машин, но тогда речь шла о внедорожниках комплектации Cross. Теперь же на фото попал «заряженный» спортивный автомобиль. Его опубликовал в своем профиле один из пользователей социальной сети Instagram.

Между тем, ранее на соревнованиях АрМИ-2018 победили российские военные автоинспекторы, управлявшие автомобилями Lada Vesta. Команды в индивидуальном зачете выполняли заезды, преодолевая искусственные труднопроходимые препятствия – косогоры, холмы, железнодорожный переезд.