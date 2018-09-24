Возраст продажи алкоголя может быть повышен

В России могут быть предприняты дополнительные меры по уменьшению потребления табачной и алкогольной продукции, заявила в интервью РИА Новости вице-премьер по социальным вопросам Татьяна Голикова. В частности, возраст, при котором разрешена продажа алкоголя, может быть повышен с нынешних 18 до 20 лет.

«Есть международный опыт по борьбе с алкоголем. Мы же всегда можем этим воспользоваться и сопоставить со своей ситуацией. Ведь, наверное, не случайно многие страны, в том числе и наши соседи из СНГ, принимают решение о том, чтобы, скажем, продавать алкоголь не с 18 лет, а с 20 или с 21 года», - заявила Голикова.

По словам вице-премьера, продажа алкоголя в более раннем возрасте – с 18 лет – ведет и к раннему привыканию и зависимости от пагубной привычки. Голикова рассказала, что Минздравом уже создана обновленная программа по формированию здорового образа жизни, в которой немало внимания уделяется распространению соответствующей информации среди населения.