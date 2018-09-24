Мы полны решимости выиграть ее – Помпео рассказал о планах Вашингтона на победу в торговой войне с Китаем

Госсекретарь США Майк Помпео заявил о решимости Соединенных Штатов победить в торговой войне с Китаем. По его словам, американское правительство не намерено отступать от своей таможенной политики.

Как выразился Помпео, «торговая война» США и Китая продолжается много лет. Он особо отметил, что в данном контексте действующая вашингтонская администрация отличается от своих предшественников именно в «боевом» подходе к ведению дел.

«С учетом того, что это хотят называть торговой войной – мы полны решимости выиграть ее», — заявил Помпео в интервью телеканалу Fox News.

При этом, он отметил, что американский лидер Дональд Трамп также готов при необходимости усиливать давление на КНР для достижения желаемого результата.

Напомним, ранее в Белом доме анонсировали ограничительные меры в отношении Китая под предлогом нарушения им прав человека в отношении населения Синьцзян-Уйгурского автономного района (СУАР). Как сообщается, США изучают целесообразность экономических санкций против КНР.