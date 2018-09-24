Владимир Сипягин побеждает на выборах губернатора Владимирской области

Кандидат в губернаторы Владимирской области от ЛДПР Владимир Сипягин побеждает на выборах главы края, сообщает РИА Новости со ссылкой на ЦИК.

На данный момент подсчитано более 90 процентов бюллетеней. За Сипягина отдано более 57 процентов голосов, за действующего губернатора Владимирской области Светлану Орлову – 37,43 процента.

Во время выборов 9 сентября Орлова получила 36,42 процентов голосов избирателей, Сипягин – 31,19 процента. Ни один из кандидатов не набрал решающего числа голосов, оба вышли во второй тур выборов.