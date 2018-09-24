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Новак допустил рост объемов добычи нефти в России

Егор Левин
02:46 24.09.2018
Министр энергетики отметил, что сейчас цена на нефть сбалансирована, и у России есть возможности нарастить объемы ее получения.
Новак допустил рост объемов добычи нефти в России
Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress

Глава Министерства энергетики Александр Новак заявил о возможностях, имеющихся у России в деле добычи нефти. По его словам, возможно нарастить объемы ее получения до уровня октября 2016 года.

«Я думаю, что это несколько сотен тысяч баррелей», — прокомментировал Новак потенциальное увеличение объемов производства.

Министр энергетики также отметил, что цена на нефть на данный момент сбалансирована и даже учитывает геополитическую обстановку, в том числе ситуацию с Ираном, против которого с 4 ноября вводятся нефтяные санкции США. Слова политика передают «Известия».

Напомним, ранее глава Министерства энергетики России Александр Новак спрогнозировал, что стоимость нефти на мировых рынках снизятся в преддверии зимнего периода.

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