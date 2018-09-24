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Сильвио Берлускони намерен баллотироваться в Европарламент

Дмитрий Семенов
02:42 24.09.2018
Экс-премьер Италии готов участвовать в выборах в ЕП, чтобы «спасти страну».
Сильвио Берлускони намерен баллотироваться в Европарламент
Фото: Sven Hoppe, dpa Globallookpress

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони объявил о своем намерении баллотироваться в 2019 году в Европарламент, чтобы «спасти страну». Об этом он заявил, выступая на воскресном мероприятии своей партии «Вперед, Италия!», передает РИА Новости.

Как заявил Берлускони, нынешнее правительство Италии является врагом свободы.

«Двадцать пять лет назад мы спасли Италию от коммунистов, сейчас она столкнулась с более крупной опасностью: невежество, некомпетентность, постоянное поощрение социальной ненависти. Сейчас страну должны спасти мы», - сказал Берлускони.

Политик намерен в 2019 году выдвинуть свою кандидатуру для участия в европейских выборах, в которых его партию традиционно поддержат правоцентристские партии Европы.

Ранее надзорный суд Милана вынес решение о реабилитации Сильвио Берлускони, отменив решение суда, согласно которому экс-премьер Италии в течение шести лет не мог занимать государственные должности и баллотироваться на выборах.  

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