Дональд Трамп назвал темы переговоров с Синдзо Абэ
Президент США желает видеть «более равные отношения» со страной восходящего солнца» и затронет на встрече с японским политиком вопросы обороны и торговли.
Фото: Yuri Gripas / CNP / AdMedia / Globallookpress
Американский лидер Дональд Трамп планирует провести встречу с премьер-министром Японии Синдзо Абэ. Президент США желает обсудить с японским коллегой вопросы обороны и торговли. Ожидается, что это произойдет вечером воскресенья, 23 сентября, по местному времени, непосредственно перед началом Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.
«Мы сделали так много, чтобы помочь Японии, хотели бы видеть более равные отношения. Это сработает!»,— написал Трамп в своем Twitter.
Напомним, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что переговоры о заключении мирного договора между Россией и Японией будут продолжаться. По его словам, у каждой стороны есть «свои ограничители» и нюансы, но работа по заключению договора продолжится.