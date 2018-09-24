Дональд Трамп назвал темы переговоров с Синдзо Абэ

Американский лидер Дональд Трамп планирует провести встречу с премьер-министром Японии Синдзо Абэ. Президент США желает обсудить с японским коллегой вопросы обороны и торговли. Ожидается, что это произойдет вечером воскресенья, 23 сентября, по местному времени, непосредственно перед началом Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

«Мы сделали так много, чтобы помочь Японии, хотели бы видеть более равные отношения. Это сработает!»,— написал Трамп в своем Twitter.

Напомним, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что переговоры о заключении мирного договора между Россией и Японией будут продолжаться. По его словам, у каждой стороны есть «свои ограничители» и нюансы, но работа по заключению договора продолжится.