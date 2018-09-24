Вулкан Эбеко на Курилах выбросил столб пепла

Вулкан Эбеко, расположенный на северокурильском острове Парамушир, выбросил столб пепла высотой в 3,5 километра. Об этом сообщает ГУ МЧС по Сахалинской области.

«На вулкане Эбеко днем в воскресенье наблюдался пепловый выброс на высоту до 3,5 км, шлейф распространился в южном направлении от вулкана на расстояние 5 км», - говорится в сообщении.

Ранее Эбеко проявил активность в августе, выбросил 6-километровый столб пепла. В последний раз вулкан извергался в 2012 году.