Стало известно, какую сумму уже пожертвовали граждане на строительство храма ВС РФ
Ранее министр обороны РФ стал первым, кто внес пожертвование из личных средств на строительство сооружения.
На сегодняшний день на строительство Главного храма Вооружённых Сил РФ перечислено 1 028 463 831,07 рублей. Об этом сообщает Минобороны РФ.
Напомним, идея построить главный храм Вооружённых Сил РФ в честь Воскресения Христова, которая принадлежит генералу армии Сергею Шойгу, получила благословение Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
Возведение храма будет осуществляться исключительно на добровольные пожертвования из личных средств военнослужащих, членов их семей, а также всех неравнодушных граждан и организаций. Для сбора пожертвований создан благотворительный фонд «Воскресение». Храмовый комплекс планируется возвести на территории Военно-патриотического парка культуры и отдыха «Патриот» ко дню 75-летия Победы.