Стало известно, какую сумму уже пожертвовали граждане на строительство храма ВС РФ

На сегодняшний день на строительство Главного храма Вооружённых Сил РФ перечислено 1 028 463 831,07 рублей. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Напомним, идея построить главный храм Вооружённых Сил РФ в честь Воскресения Христова, которая принадлежит генералу армии Сергею Шойгу, получила благословение Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

Возведение храма будет осуществляться исключительно на добровольные пожертвования из личных средств военнослужащих, членов их семей, а также всех неравнодушных граждан и организаций. Для сбора пожертвований создан благотворительный фонд «Воскресение». Храмовый комплекс планируется возвести на территории Военно-патриотического парка культуры и отдыха «Патриот» ко дню 75-летия Победы.