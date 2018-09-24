Никки Хейли назвала уход Башара Асада «вопросом времени»

Постпред США при ООН Никки Хейли обозначила позицию страны по отношению к президенту Сирии Башару Асаду. По ее словам, никто не стремится сместить его с поста, но его уход – лишь вопрос времени.

«Мы не думаем, что он останется. Народ Сирии не допустит этого. Так что я думаю, что это вопрос времени», — заявила постпред в эфире телеканала CBS.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что президент США Дональд Трамп отдал приказ министерству обороны об уничтожении сирийского лидера Башара Асада. Автор новости утверждает, что в 2017 году, после «химатаки» в сирийском Идлибе, состоялся разговор Трампа и главы Пентагона Джеймса Мэттиса, в котором американский лидер яростно потребовал уничтожить президента Сирии.