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Стал известен возраст самого старейшего животного на Земле

Егор Левин
01:26 24.09.2018
Органические материалы, обнаруженные геологами при проведении исследований, позволили установить, что старейшее животное оказалось еще старше – существо под названием «дикинсония» проживало 558 миллионов лет.
Стал известен возраст самого старейшего животного на Земле
Фото: Verisimilus / Wikimedia

На окаменелых останках существа под названием «дикинсония» найдены молекулы жира. Находка показывает, что старейшее животное, известное геологии, оказалось еще старше – дикинсония проживала 558 миллионов лет назад и является самым древним известным представителем животного мира.

Впервые окаменелости обнаружили в России, на обрыве у Белого моря, в 1947 году. Однако, результаты последнего изыскания позволили говорить о новых датах в истории геологических исследований.

«Молекулы жира доказывают, что животные были крупными, их было много и жили они 558 миллионов лет назад, на миллионы лет раньше, чем считалось ранее», — передает Gismeteo слова австралийских исследователей из национального университета.

Как заявил главный исследователь Йохен Брокс, на протяжении 75 лет ученым не удавалось найти единого мнения по поводу того, какими были древнейшие земные животные, однако теперь спорам пришел конец – симметричные овальные организмы вырастали до полутора метров в длину и имели реброобразные образования поперек всего тела. А холестерин, найденный на останках, ученые называют «фирменным знаком» животной жизни.

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