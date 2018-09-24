Кандидат от ЛДПР увеличил отрыв на выборах губернатора Владимирской области

Кандидат в губернаторы Владимирской области от ЛДПР Владимир Сипягин уже более чем на 8 процентов опережает действующего губернатора края Светлану Орлову. По данным ЦИК, у Сипягина, по результатам подсчета 40,91 процентов бюллетеней 51,24 процента голосов избирателей, у Светланы Орловой – 40,91 процентов.

Ранее сообщалось, что явка на выборах губернатора Владимирской области превысила 41 процент.