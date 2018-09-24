Самолет-разведчик ВВС США проследил за прохождением кораблей ВМС Украины под Крымским мостом

Стратегический разведывательный самолет ВВС США RC-135W в воскресенье совершил несколько пролетов вблизи Керченского пролива, когда в Азовское море заходили корабли ВМС Украины. Такой вывод следует сделать, исходя из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов.

По их сведениям, американский самолет в течение нескольких часов курсировал вдоль побережья Крыма и Краснодарского края.

В это время поисково-спасательное судно «Донбасс» и морской буксир «Корец» ВМС Украины, которые направлялись из Одессы в Азовское море, проходили под арками Керченского моста.

Ранее «Звезда» публиковала видео прохода кораблей ВМС Украины под Крымским мостом.