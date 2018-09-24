Капитан прогулочного судна умер за штурвалом

Капитан прогулочного речного двухпалубного теплохода «Москва-64» скончался, по предварительным данным, от инфаркта во время подготовки в отплытию. Об этом сообщает «Говорит Москва».

Несчастный случай произошел во время подготовки к празднованию детского дня рождения на воде. Матросы забеспокоились, когда время отплытия задержалось. Поднявшись в рубку, они обнаружили своего капитана лежавшим на полу. К причалу прибыла «скорая помощь», но спасти мужчину не удалось. Предположительно, причиной смерти стал инфаркт. Капитану было всего 33 года.