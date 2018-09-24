Огненный вихрь «украл» шланг у пожарников

В социальных сетях появилось видео неравной борьбы пожарных расчетов с сильными огненными вихрями в Британской Колумбии.

Огненный смерч буквально за считанные секунды засосал в себя тяжелый пожарный шланг с металлическим соплом. Пожарники всеми силами старались отвоевать его, но попытки оказались тщетны. Один из них даже раздосадовано бросил в вихрь камнем. Видео в своем профиле в соцсети опубликовал пожарный по фамилии Шидловски.

Ранее на видео попал смерч, разгулявшийся возле строящейся трассы «Таврида». На кадрах видно, как в небо устремился огромный вихрь пыли. Невольные операторы находились в считаных метрах от природного явления.