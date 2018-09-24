На выборах губернатора Владимирской области сменился лидер

Кандидат в губернаторы Владимирской области от ЛДПР Владимир Сипягин вернул лидерство, опередив действующего губернатора Светлану Орлову, сообщает «Интерфакс». По результатам подсчета 25,38 процентов бюллетеней у Сипягина – 47,97 процентов голосов, у Орловой – 46, 32.

Ранее сообщалось, что, по результатам подсчета 20 процентов голосов вперед вырвалась Светлана Орлова, до этого в выборах лидировал Сипягин.

Подсчет голосов продолжается, по данным ЦИК, явка на выборах превысила 41,5 процент.