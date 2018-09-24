Орлова опередила Сипягина на выборах главы Владимирской области

Действующий губернатор Владимирской области Светлана Орлова лидирует на выборах главы региона. На данный момент на ее счету 47,12% голосов избирателей.

Такой процент ей удалось набрать после подсчета 20,51% протоколов. Тем самым, она обошла во втором туре выборов своего оппонента, кандидата от партии ЛДПР, Владимира Сипягина. Он набрал 47,02% голосов.

Как сообщают РИА Новости, в первом туре Орлова получила 36,42% избирательских голосов, а Сипягин – 31,19%. Также кандидаты баллотировались в депутаты регионального заксобрания, и оба получили мандаты.