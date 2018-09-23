Названа самая неподходящая для сна поза

Американские ученые-сомнологи из клиники Майо заявили, что наименее комфортной и полезной для сна является поза, когда спящий лежит на животе. Об этом сообщает RT cо ссылкой на британское издание Bustle.

Как говорится в исследовании, сон на животе не позволяет человеку поворачивать во сне голову, дышать полной грудью. У него затекают мышцы шеи, что сказывается на состоянии сосудов. В конечном итоге сон на животе приводит к хроническому недосыпанию, у человека снижается внимание и время реакции.