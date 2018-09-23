Я с ним работал 15 лет и все было нормально – солист «Иванушек International» рассказал о здоровье покойного Яковлева

Один из участников российской поп-группы «Иванушки International» Кирилл Андреев сделал заявление касательно того, каким было психическое здоровье ныне покойного солиста группы Олега Яковлева. По словам Андреева, никаких проблем на протяжении 15 лет их совместной работы не было.

Таким образом он прокомментировал ситуацию с бывшей гражданской супругой Яковлева Александрой Куцевол, которая пытается доказать, что завещание он писал не находясь в добром здравии.

«Это Саша. Ее мнение такое. Мне трудно об этом говорить. Я с ним работал 15 лет и все было нормально», — передает 360 слова Андреева о своем коллеге.

Как сообщалось ранее, гражданская жена ушедшего из жизни участника группы «Иванушки International» Олега Яковлева требует признать музыканта невменяемым. Перед смертью он составил завещание, где распределил между близкими и друзьями свое имущество, при этом не включив в него супругу.