Назван самый популярный в России внедорожник

Эксперты агентства «Автостат» составили рейтинг самых популярных в России SUV – автомобилей повышенной проходимости, кроссоверов и внедорожников. Кстати, этих автомобилей в стране более 9,5 миллионов, то есть этот сегмент авторынка насчитывает 22 процента.

Первое место, согласно рейтингу, занимает Niva 4x4 – их насчитывается более 1,17 миллионов штук в различных комплектациях. На втором месте – тоже Niva, только с «крестом» на радиаторной решетке от Chevrolet. На третьем месте – Toyota RAV4. Эксперты подметили, что эти две модели даже совокупно не преодолели отметку в миллион штук: Chevrolet Niva насчитывается около 600 тысяч, RAV4 – 377 тысяч.

Ну а замыкают топ-10 в основном – за исключением занявшего пятое место UAZ - внедорожники и кроссоверы иностранного производства: в порядке убывания это Renault Duster, Nissan X-Trail, Nissan Qashqai, Mitsubishi Outlander, Honda CR-V и Volkswagen Tiguan.